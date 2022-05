André Franco foi desafiado e teve recompensa...

Tinha sido pedido ao médio que arriscasse mais para melhorar os índices de finalização. Na última jornada, contra o Moreirense, fez o 11.º golo esta temporada.

André Franco não podia desejar melhor temporada de estreia na Liga Bwin. O médio-ofensivo, de 24 anos, tem sido a figura do Estoril, certeza espelhada nos 11 golos marcados, o último dos quais na última jornada, ante o Moreirense.

Bruno Pinheiro, treinador canarinho, mostra-se satisfeito pelo facto de o jogador ter melhorado na finalização. "Acima de tudo, não me surpreendeu, é um atleta a quem foi lançado um desafio sobre golos. Temos trabalhado muito a chegada à zona de finalização. Isso fez com que o André [Franco], que já tinha qualidade, passasse a ter golo. Não me surpreende que haja muitos clubes interessados nele", frisou o técnico, após a vitória sobre os cónegos.

Contratado pelo Estoril no verão de 2018, André Franco começou por jogar nos sub-23 da formação da Amoreira, antes de ser lançado por Tiago Fernandes, um ano depois, na equipa principal. Já com Bruno Pinheiro no comando técnico, começou a ser mais utilizado e esta época afirmou-se como titular indiscutível da formação canarinha.

A boa época do médio não passou despercebida e, ao que O JOGO apurou, a SAD estorilista já recebeu várias abordagens. André Franco tem contrato até 2024 e uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros.