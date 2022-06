André Franco aquece o mercado: médio volta a ser notícia em Espanha

Figura do Estoril é agora apontada ao Almería.

André Franco voltou a ser notícia em Espanha. Depois do interesse recente do Valladolid, a Imprensa espanhola noticiou agora que o Almería, que subiu este ano ao escalão principal, está atento ao médio-ofensivo do Estoril, de 24 anos.

Recorde-se que o criativo foi o melhor marcador dos canarinhos em 2021/22, com 11 golos, e que, neste defeso, também já foi associado aos turcos do Besiktas e do Fenerbahçe.

O jogador tem contrato até 2024 com o clube estorilista, com uma cláusula de rescisão no valor de 10 milhões de euros.