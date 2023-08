Álvaro Pacheco diz que Mangala quer "conquistar e fazer história"

Declarações do treinador do Estoril, no final do encontro com o Rio Ave (2-0)

Reação ao triunfo: "Tivemos a capacidade de mudar o jogo como pretendíamos e jogámos um adversário que já joga junto há muito tempo, com as suas dinâmicas muito bem enraizadas. Senti que era importante mexer com o jogo, e mexer ainda na primeira parte para sermos capazes de irmos logo para o intervalo e eu falar sobre algumas modificações com os jogadores que saíram para intervalo em campo. Hoje conseguimos os três pontos e as incidências do jogo também penderam um pouco para o nosso lado, mas penso que merecemos pelo crescimento, pela atitude e pela entrega."

Equipa nova: "Temos uma equipa nova e os jogadores que entram ajudam-na a evoluir cada vez mais e tenho de destacar todos eles pois estou muito contente, não só pelo treino como pelo comportamento e o acreditar."

Mangala: "O Mangala é um jogador de equipa e tem sido importante principalmente pela humildade e capacidade que tem de continuar a querer conquistar e fazer história."

Substituição: "A entrada do Erick Cabaco teve essencialmente que ver com o facto de o Bernardo Vital ter cartão amarelo. Não que estivesse a jogar mal, mas o Freire, muito bem, estava a pedir aos seus jogadores que atacassem a bola na profundidade".