Álvaro Pacheco a caminho do Estoril

O acordo entre as partes está alcançado e será passado para o papel muito em breve.

Álvaro Pacheco vai assumir o comando técnico do Estoril, um regresso ao ativo sete meses depois de ter saído do Vizela. O acordo entre as partes está estabelecido e o contrato será passado para o papel muito em breve, até porque o treinador precisa de começar a preparar a nova temporada, participando na construção do plantel.

Consumada a saída de Ricardo Soares para os chineses do Beijing Guoan, a administração estorilista definiu o perfil desejado e depressa encetou negociações com Álvaro Pacheco, um treinador que privilegia um futebol ofensivo e com uma vertente lúdica. Depois da saída surpreendente do Vizela, numa altura em que a equipa seguia em 13.º lugar e após ter conseguido duas subidas de escalão (do CdP à I Liga), o técnico aproveitou os últimos meses para refletir e atualizar conhecimentos, tendo realizado diversas viagens ao estrangeiro para observar estilos diferentes de futebol, com paragens em Inglaterra, Alemanha e Brasil.