Adeptos do Estoril que insultaram adepto do FC Porto impedidos de entrar em estádios

Caso aconteceu no FC Porto-Estoril, da primeira volta da I Liga 2022/23, a 16 de setembro. Os três adeptos ficam proibidos de entrar em estádios durante um ano e pagam uma coima de 800 euros.

Os três adeptos do Estoril que insultaram e cuspiram um adepto do FC Porto, com a filha ao colo, no jogo entre as duas formações a 16 de setembro, relativo à sétima jornada da I Liga, foram impedidos de entrar em recintos desportivos durante um ano e pagam ainda uma coima de 800 euros pela "prática de atos ou incitamento à violência ou intolerância no espetáculo desportivo."

Ao minuto 36, quando festejava um golo dos dragões, que seria anulado, um adepto portista foi insultado pelos apoiantes da equipa da casa. Com a filha ao colo e em lágrimas, o homem foi obrigado a sair da bancada debaixo de insultos e ameaças.

A condenação aconteceu em 11 de maio deste ano e ganhou caráter definitivo este mês. Ou seja, os condenados já não podem recorrer da decisão.

