"Acreditamos que o próximo jogo se poderá traduzir numa inversão dos resultados"

O treinador do Estoril, Nélson Veríssimo, assumiu este domingo que acredita "de forma muito vincada" que a equipa celebrará o regresso às vitórias na I Liga frente ao Casa Pia.

Num vídeo partilhado pelo Estoril nas suas redes sociais, Nélson Veríssimo fez a antevisão à partida da 16.ª jornada, marcada para segunda-feira, e insistiu no compromisso e capacidade de trabalho dos seus comandados apesar do mau momento que a equipa atravessa.

"Continuo a passar a mensagem de que os jogadores têm tido um comportamento muito bom no que é a abordagem aos treinos no que é a intensidade, o compromisso e absorção das ideias que temos vindo a treinar", elogiou Nélson Veríssimo.

O treinador mostrou-se convicto de que o Estoril irá pôr termo à já longa série de 10 jogos sem vencer.

"Muito sinceramente acreditamos, de uma forma muito vincada, que o próximo jogo com o Casa Pia se poderá traduzir numa inversão dos resultados que temos vindo a conseguir", apostou, apontando à ambição que reina no grupo de trabalho.

Para Nélson Veríssimo, importa regressar ao caminho dos triunfos de forma a que a equipa recupere em termos anímicos e possa voltar a somar triunfos com regularidade.

"Qualquer jogo que nós façamos enquanto equipa, independentemente da equipa que vamos defrontar, o objetivo tem de ser sempre esse, o de lutar e conseguir os três pontos e a vitória," rematou o técnico, confiante.

O Estoril, atual 14.ª classificado com 16 pontos, vai receber o Casa Pia, quinto com 27, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, a partir das 19h00, num encontro que vai ser arbitrado por Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.