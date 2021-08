Bruno Pinheiro: "Ainda não conseguimos repor as saídas"

Declarações Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, à SportTV, após o empate diante do V. Guimarães (0-0), no Estádio António Coimbra da Mota, a contar para a segunda jornada da Liga Bwin.

Análise do jogo: "Antes de mais, acho que o resultado se ajusta claramente. O V. Guimarães fez um belíssimo jogo na primeira parte, foram muito superiores ao Estoril. Na segunda parte, conseguimos entrar bem, fortes, conseguimos logo um penálti, depois a expulsão e acabámos por depois perder algum critério na parte final do jogo, o que nos penaliza um bocadinho. Fica um sabor amargo porque acabámos por ter algumas boas oportunidades na segunda parte, mas pelo que o V. Guimarães e o Estoril fizeram o resultado ajusta-se".

Gosto amargo: "Saímos com gosto amargo, mas penso que a superioridade do V. Guimarães na primeira parte foi muito grande. Tivemos as nossas oportunidades na segunda parte. Nesse sentido, acho que o resultado foi mais do que justo. O V. Guimarães é uma equipa muito bem trabalhada. Queríamos os três pontos, mas acaba por ser mais um ponto na nossa luta".

Paciência: "Tem sido um início extremamente difícil. Neste momento, ainda não conseguimos repor as saídas dos jogadores. Saíram muitos jogadores titulares desta equipa e aqueles que ficaram estão a dar conta do recado, mas a verdade é que ainda não repusemos as saídas. Estão a chegar alguns jogadores, mas até estarem definitivamente preparados para jogar da nossa forma leva algum tempo e temos que ser pacientes".