André Franco: "O que me aconteceu serve de alerta para os jovens jogadores"

ENTREVISTA >> André Franco assinou pelo Estoril no verão de 2018. Já realizou 48 jogos pela equipa principal dos canarinhos e apontou nove golos. Recentemente, renovou contrato com os estorilistas até 2023.

André Franco tem sido a figura do Estoril neste início de temporada. Com cinco golos e duas assistências, o médio-ofensivo, de 23 anos, está a atravessar o melhor momento de uma curta carreira, que até podia já ter terminado de forma precoce. A O JOGO, além de analisar o bom momento pessoal e coletivo, o criativo recordou o período em que ficou um ano sem jogar, depois de terminar a formação no Sporting, e no qual pensou desistir do futebol.

Como tem visto o início de época?