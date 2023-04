Vítor Campelos, treinador do Chaves

Declarações de Vítor Campelos, treinador do Chaves, após a derrota (1-2) na receção ao Braga, na ronda 26 do campeonato.

Morte de adepto: "Primeiramente, lamentar a perda de um adepto flaviense, é um momento triste para nós."

A derrota: "Temos sempre a ideia de jogar bem, independentemente do adversário. Aqueles que jogaram deram uma resposta fantástica, olhamos sempre olhos nos olhos dos adversários e sabem que é difícil jogar contra o Chaves. O Braga entrou bem, fez o golo, fomos equilibrando e empatámos. O Braga tinha algum domínio na primeira parte mas, quando recuperávamos a bola, causávamos perigo. Ao intervalo, retificámos algumas coisas, estivemos bem, com duas excelentes oportunidades, o Braga acabou por marcar. Dentro do que tínhamos, fomos alterando para chegar a um resultado diferente. Triste pelo resultado, mas muito orgulhoso pela atitude e qualidade demonstrada pelos nossos jogadores."

Futuro: "Neste momento, estamos focados em preparar jogo a jogo. Queremos fazer bons jogos, tentar jogar bem. Quem joga bem está mais perto de ganhar."