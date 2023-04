Vítor Campelos: "Se calhar alguns sócios do Chaves seriam bastante céticos"

Declarações de Vítor Campelos após o jogo Chaves-Casa Pia (1-0) da 30.ª jornada da I Liga

Sobre o jogo: "Sabíamos que ia ser um jogo equilibrado, até porque o Casa Pia é uma equipa bem organizada, bem estruturada, já há alguns anos a esta parte treinada pelo Filipe Martins, uma equipa que sabe o que faz. Sabíamos que tínhamos de ser pacientes, que tínhamos de ter muita qualidade na nossa posse [de bola] para criar oportunidades de golo."

As duas partes: "Creio que entrámos bem no jogo e acabámos, merecidamente, por chegar à vantagem, já depois de termos tido uma ou outra situação. Depois de já estarmos a ganhar, tivemos uma ou outra oportunidade flagrante pelo Issah [Abass], que podia ter feito o 2-0. Ainda assim, o Casa Pia também teve as suas oportunidades na primeira parte. Na segunda parte, entrámos algo apáticos nos minutos iniciais e não era isso que queríamos. Fomos alterando sempre em busca de fazermos o segundo golo, que acabou por não acontecer e, depois, nos minutos finais, como é óbvio, o Casa Pia, em desvantagem, tentou chegar ao empate, mas creio que, de forma meritória, conseguimos controlar e acabámos por merecer ganhar o jogo.

Restantes jornadas: "Temos de estar otimistas por aquilo que temos feito. Nos dois últimos jogos em casa, vencemos, fomos empatar ao Santa Clara, queríamos ganhar, mas creio que, neste momento, o Santa Clara também está melhor. A única coisa que eu posso dizer é que seremos o mesmo [Desportivo de] Chaves até ao final da época. Ainda faltam quatro jogos, estão 12 pontos em disputa e o próximo jogo é o mais importante da época, porque é o próximo. Será com o Famalicão e, como fazemos sempre em todos os jogos, vai ser um jogo em que vamos procurar jogar bem, porque sabemos que, jogando bem, estamos mais perto de ganhar. Queremos ganhar o jogo, respeitando o nosso adversário, como é óbvio."

A época: "O facto de estarmos hoje a ultrapassar o Casa Pia diz-nos que fomos consistentes durante a época. Na realidade, se [perguntasse] à maior parte dos sócios se, nesta altura, o Chaves teria 40 pontos, se calhar alguns seriam bastante céticos, mas creio que temos demonstrado qualidade e, sobretudo, temos sido muito regulares ao longo desta época".