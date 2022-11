Vítor Campelos: "Sabemos tudo aquilo que temos de fazer para vencer o Santa Clara"

Chaves quer voltar a vencer em "jogo de exigência máxima" frente ao Santa Clara.

O treinador do Chaves disse, este domingo, que a equipa fará de tudo para vencer na receção ao Santa Clara, na segunda-feira, em encontro da 12.ª jornada da I Liga, que espera "de exigência máxima".

"Vai ser um jogo de exigência máxima. Vamos ter de ser muito competitivos, muito organizados e muito concentrados em todos os momentos do jogo. Se assim fizermos, estou em crer que, respeitando o nosso adversário, vamos fazer de tudo para ficar com os três pontos", frisou Vítor Campelos na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Santa Clara, na segunda-feira, às 20:15, para a 12.ª jornada do principal escalão do futebol português.

Depois da derrota no Estádio da Luz frente ao líder Benfica (5-0), o Chaves ocupa o 11.º lugar da tabela classificativa, com 15 pontos, mais seis do que o Santa Clara, que visita o clube transmontano na 16.ª posição, com nove pontos, após um empate frente ao FC Porto (1-1).

Num balanço das duas últimas jornadas, Vítor Campelos considera "natural" que o clube açoriano esteja "motivado", mas considera que este facto irá motivar "ainda mais" a sua equipa para que possa fazer "um bom jogo".

"É para [a vitória] que trabalhámos durante esta semana e já desde o início do campeonato. É bastante importante ganharmos amanhã [segunda-feira] para consolidarmos a nossa posição na tabela classificativa. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar, mas também tudo aquilo que temos de fazer para levar o Santa Clara de vencida e, por isso, temos de ser uma equipa ao melhor nível", vincou Vítor Campelos.

A par dos lesionados Obiora, Sidy Sarr e Bruno Langa, o treinador vimaranense não pode contar com Guima, por castigo, e terá de contornar as ausências para garantir a "fórmula de sucesso" do meio campo flaviense.

"Todos têm trabalhado muito bem desde o início da época. Mesmo aqueles que não são tão utilizados têm trabalhado de uma forma inexcedível e, por isso, vai jogar alguém no lugar do Guima que vai ter muita vontade de demonstrar que tem qualidade e que merece jogar. Estamos muito confiantes e confiamos em todos os nossos jogadores", concluiu.

O Chaves, 11.º, com 15 pontos, recebe o Santa Clara, 16.º, com nove, na segunda-feira, às 20:15, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em encontro da 12.ª jornada da I Liga de futebol, arbitrado por Bruno José Costa, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.