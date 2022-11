Vítor Campelos, treinador do Chaves

Redação com Lusa

Declarações de Vítor Campelos, treinador do Chaves, após o empate a dois golos com o Vizela, jogo da primeira ronda do Grupo A da Taça da Liga.

A história do jogo: "Na primeira parte, entrámos muito bem, marcámos e poderíamos ter marcado mais. Tivemos uma excelente situação em que o Euller poderia ter rematado e decidiu passar. O Vizela acabou por empatar. Na primeira parte, tivemos mais posse de bola e domínio do jogo. Era justo estarmos a vencer ao intervalo. Na segunda, o Vizela entrou melhor e esteve por cima. Falhámos muitos passes. Quando se falha muitos passes, permite-se que o adversário se galvanize."

Expulsão: "Quando íamos fazer substituições para alterar as coisas, ficámos em inferioridade numérica. Tivemos de reajustar a equipa para, mesmo em inferioridade numérica, termos a baliza nos nossos olhos. Sofremos o 2-1, mas acreditámos sempre que era possível [alcançar pontos] e chegámos, com justiça, ao empate."

Oportunidades: "Foi importante dar oportunidade a jogadores que têm jogado menos vezes, como o Habib Sylla, o Obiora, o João Queirós e o Patrick. A Taça da Liga serve para isso mesmo, para dar rodagem a jogadores menos utilizados ou que têm estado lesionados."

Balanço: "Esta equipa vem demonstrando, desde a primeira jornada, que é confiante, que gosta de jogar bom futebol. Estamos satisfeitos com os 19 pontos no campeonato à 13.ª jornada. Poderíamos ter mais, mas a equipa está confiante. O empate foi prova da resiliência e do acreditar da equipa. Deu-nos um ponto, o que mantém tudo em aberto para a Taça da Liga."