Declarações de Vítor Campelos, treinador do Chaves, após o empate sem golos na receção ao Santa Clara, na ronda 12 do campeonato.

O jogo: "Creio que entrámos bem no jogo. Tivemos duas ou três oportunidades em que podíamos ter marcado, com boas defesas do guarda-redes do Santa Clara que, até por isso, foi eleito o melhor jogador em campo, o que quer dizer alguma coisa. Não conseguimos concretizar, o Santa Clara jogou com bloco baixo, sempre à espera do erro, principalmente com os alas rápidos que tem para explorar transições. Teríamos de ser uma equipa bastante paciente, com variabilidade de jogo."

O que faltou: "Não tivemos a astúcia suficiente para marcar nas oportunidades que tivemos na primeira parte. Falámos ao intervalo que teríamos de aumentar o ritmo e jogar mais rápido. É certo que o Santa Clara continuou a ter toada, inclusive colocou o jogador mais alto na frente para ter um jogo mais direto para ele poder segurar a bola e, depois, ganharem segundas bolas e acelerar no corredor."

O resultado: "É um resultado que acaba por se justificar. Como é óbvio, nós queríamos muito ganhar este jogo, como todos, mas este era um jogo importante, porque queríamos aumentar a nossa distância para este adversário direto. Não conseguimos, mantivemos a mesma distância. Queríamos muito os três pontos, mas ficámos apenas com um".