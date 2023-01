Vítor Campelos: "Fomos retardando ao máximo as substituições"

Declarações do treinador Vítor Campelos após o jogo Chaves - Arouca (1-1) da 16.ª jornada da I Liga Bwin

Sobre o jogo: "Sempre que se soma, ganham-se pontos e hoje é mais um caso desses. Sabíamos que íamos defrontar uma equipa, [na] forma de jogar, algo parecida connosco, identificámos muitas coisas em comum, uma equipa que, antes do jogo, tinha mais dois pontos do que nós, que está confiante e sabíamos que ia ser um jogo bem disputado, decidido no pormenor."

Baixas: "Creio que entrámos razoavelmente bem, estivemos a ganhar e na segunda parte o Arouca esteve melhor. Infelizmente, hoje tivemos muitas baixas que nos condicionaram um pouco porque, se calhar, necessitávamos de outro tipo de jogadores no banco para fazer substituições em função das posições que ocupam."

As substituições: "Fomos retardando ao máximo as substituições, mesmo relativamente aos alas, e quando achámos que era altura de mudar, mudámos. Dentro das limitações que temos, uma palavra para os que entraram, para os que jogaram porque eles dão sempre tudo e têm de estar orgulhosos da postura e determinação que têm. Queríamos ganhar, mas não foi possível. Foi mais um ponto.!

Valentes: "No cômputo geral, uma palavra para os nossos jogadores que estiveram valentes, determinados e nós continuamos a nossa luta e temos de perceber que, à 16.ª jornada, temos 21 pontos e falta-nos, agora, um jogo para terminar a primeira volta."

Objetivo: "Queremos continuar a trabalhar, como é óbvio, e garantir o nosso objetivo e aquilo que nos foi pedido que é consolidar o Chaves na I Liga. O caminho ainda é longo e os pontos, até ao fim da época, ainda vão ser mais difíceis de conseguir, porque todas as equipas querem conseguir os seus objetivos, mas sabemos aquilo que temos de fazer e temos de estar confiantes por aquilo que temos feito. Como é óbvio, temos de estar alerta para o campeonato, mas estou em crer que vamos conseguir os nossos objetivos".