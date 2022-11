Vítor Campelos: "Estou muito feliz por termos um jogador a participar num Mundial"

Declarações do treinador Vítor Campelos após o Casa Pia-Chaves (1-2), partida para a 13ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "É difícil jogar contra uma equipa tão organizada e com a qualidade de jogo que demonstra o Casa Pia. Mesmo assim, continuámos a acreditar que no tempo que faltava ainda conseguiríamos dar a volta ao resultado."

Recuperar: "Com o Marítimo, também estávamos em desvantagem, a jogar fora, e virámos o resultado. Tivemos de ir "atrás do prejuízo", coisa que não aconteceu contra o Sporting, nem com o Braga, mas é uma vitória extremamente importante para nós."

Steven Vitória: "Estou muito feliz por termos um jogador a participar num Mundial, o Steven Vitória, pois acho que não só valoriza o trabalho dele, como também de toda a equipa e também muito satisfeito por termos 19 pontos à 13.ª jornada."