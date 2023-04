Vítor Campelos é hipótese para o Hull City, do segundo escalão inglês

Segundo informações em Inglaterra, já houve conversações sobre a possibilidade de assumir o cargo na próxima temporada.

Vítor Campelos, treinador do Chaves, estará em conversações com o Hull City, de acordo com o meio digital Football Transfers.

O técnico de 47 anos, a cumprir a terceira temporada no Chaves, já orientou o Al Taawon (Arábia Saudita), Moreirense, V. Guimarães (um jogo a equipa principal e a equipa B), Trofense e a equipa B do Videoton (Hungria).

O Hull City ocupa atualmente o 17.º posto do Championship e já vai na terceiro treinador da época. Liam Rosenior, o atual técnico depois de Andy Sawson e Shota Arveladze passarem pelo cargo, pode vir a ser despedido no final da época e o clube inglês volta a olhar para o mercado português. Acun Ilicali, turco que é dono do clube, já procura sucessor.

Já no início da época o Hull City manteve conversações com Pedro Martins, mas o técnico luso descartou a possibilidade de dirigir na segunda divisão inglesa.

A publicação destaca os triunfos do Chaves de Vítor Campelos em Braga e em Alvalade contra o Sporting.