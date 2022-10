Vítor Campelos e a derrota com o Benfica: "Quando quando se perde por este resultado..."

Declarações de Vítor Campelos, treinador do Chaves, após a goleada sofrida no Estádio da Luz, com o Benfica, 5-0.

Análise: "Sabíamos que o Benfica ia entrar forte, tem feito isso, está com uma grande dinâmica ofensiva. Falámos que nos primeiros minutos teríamos de estar muito concentrados e evitar ao máximo que o Benfica marcasse cedo, o que veio a acontecer. O Benfica chegou ao 2-0, tivemos uma oportunidade flagrante pelo Héctor para fazer o 2-1 e podia relançar-nos no jogo, mas quando quando se perde por este resultado não há muito a dizer. Há que dar mérito ao adversário, dar os parabéns e dizer que perdemos três pontos. Estamos tristes pelo resultado volumoso, mas temos de pensar no próximo jogo, dar os parabéns ao adversário, os nossos jogadores tiveram dignidade, atitude, determinação, mas o Benfica foi mais forte."

Onde este Chaves pode e quer chegar? "Nós desde sempre nos focámos no jogo a jogo e em dar tudo quer nos treinos quer nos jogos para conseguir os três pontos. É o que vamos fazer, sabemos que a nossa meta é consolidar o Chaves na I Liga. À 11.ª jornada temos 15 pontos, temos de trabalhar já bem e dar continuidade ao trabalho que temos feito. Os jogadores têm sido inexcedíveis pela postura que têm tido, pela determinação, têm trabalhado muito forte, e é por isso que à 11.ª jornada temos 15 pontos. Como é óbvio não queríamos este resultado, mas perdemos apenas três pontos. Agora temos de nos focar já no jogo de segunda-feira contra o Santa Clara, e temos de trabalhar muito e bem e temos de ser o Chaves que temos sido, para levarmos de vencido o nosso adversário."