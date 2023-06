Vítor Campelos deixa o Chaves e deve rumar ao Cardiff

Treinador de 48 anos a caminho do futebol britânico, para comandar os galeses no Championship, sabe O JOGO

Vítor Campelos, treinador de 48 anos que nas últimas três temporadas esteve ao comando do Chaves, 7.º classificado da Liga Bwin em 2022/23, deve rumar ao Cardiff, apurou O JOGO.

O Cardiff City, emblema do País de Gales, terminou a última temporada na 21.ª posição do Championship, o último posto para manter a categoria. Esta época passaram pelo banco dos galeses Steve Morison, Mark Hudson e Sabri Lamouchi.

O técnico já teve várias experiências no estrangeiro, nomeadamente no Al Taawon (Arábia Saudita), no Videoton B (Hungria) e foi ainda adjunto no Tractor (Irão), Al Ittihad e Al Ettifaq (Arábia Saudita) e Al Sharjah (Emirados Árabes Unidos).

Antes da passagem pelo Chaves, orientou Moreirense, V. Guimarães (equipa principal e B) e Trofense.