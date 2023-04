Declarações de Vítor Campelos, treinador do Chaves, após o empate sem golos em casa do Gil Vicente, para a ronda 27 do campeonato.

O jogo: "Entrámos algo apáticos e muito pouco agressivos, mas creio que isso durou menos de meia hora. A partir daí, tomámos conta do jogo, tivemos várias oportunidades, tal como adversário também. Foi um excelente jogo, com oportunidades de parte a parte. O Paulo Vítor fez duas boas defesas, mas o Andrew Silva fez mais. Ao cair do pano, com o Jô Batista isolado, podíamos ter garantido a vitória."

Faltou marcar: "Foi jogo para terminar 2-2 ou 3-3, perante o caudal ofensivo das duas equipas. Realçar a qualidade do jogo, com as equipas a procurarem a baliza adversária. Foi um bom jogo de futebol, rico em oportunidades, quem esteve no estádio e em casa apreciou aquilo que viu."

Paulo Vítor: "Tem feito uma época fantástica, regressando muito bem do problema de saúde. Foi importante, como todos os outros. Olho para o coletivo e para a qualidade do jogo da equipa, que foi solidária, ligada ao jogo, a trabalhar a bola com paciência."

Bom futebol: "Mostrámos que jogamos bom futebol e de olhos postos na baliza adversária. Podíamos ter ganho no último minuto, mas é um resultado que acaba por se ajustar".