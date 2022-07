Steven Vitória reforça o Chaves

Experiente defesa-central assina por uma época

O Desportivo de Chaves assegurou um reforço experiente para afrontar o regresso à I Liga: Steven Vitória, defesa-central de 35 anos que já venceu o campeonato, a Taça de Portugal e a Taça da Liga, além de a Taça da Polónia e a Liga 2 Sabseg (2 vezes), é o mais recente "Valente Transmontano" e já foi apresentado oficialmente.

O defesa-central, internacional pela Seleção do Canadá em 32 ocasiões, pela qual já apontou 3 golos, tem um vasto currículo, que conta com passagens por Benfica, FC Porto, Estoril, Moreirense, que representou nas três últimas temporadas, entre outros. A sua experiência será, certamente, muito importante neste regresso do Desportivo, sob o comando de Vítor Campelos, ao patamar mais alto do futebol português.