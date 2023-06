Benfica deverá manter uma percentagem do passe de Sandro Cruz

Tal como O JOGO adiantou na terça-feira, Sandro Cruz vai continuar em Chaves, não por empréstimo mas a título definitivo.

Os flavienses aguardavam ainda a desvinculação do lateral do Benfica para avançarem com a duração em concreto do vínculo.

A outro nível, José Gomes já sabe que não terá Steven Vitória na pré-época. O central estará ao serviço do Canadá na Gold Cup.