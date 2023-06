Sandro Cruz oficial em Chaves, Benfica fica com 50 por cento do passe

Sandro Cruz com a camisola do Chaves

Lateral prossegue a carreira no clube flaviense, agora a título definitivo.

Sandro Cruz vai continuar ao serviço do Chaves em 2023/24, mas agora a título definitivo. Clube flaviense e Benfica oficializaram esta sexta-feira o negócio, com o emblema da Luz a explicar que fica com 50 por cento dos direitos económicos do lateral.

O jogador de 22 anos realizou 16 jogos pelo Chaves na época anterior. Terminou a formação no clube da Luz, após passagem pelo Braga, tendo integrado as equipas sub-23 e B das águias. Realizou dois jogos pela equipa principal em 2021/22.