Sandro Cruz despediu-se do Benfica e vai jogar na Liga Bwin

Formado no Benfica e no Braga, o lateral-esquerdo vai agora prosseguir a carreira no Chaves.

O Benfica e o Chaves chegaram a acordo para Sandro Cruz alinhar pelos flavienses em 2022/23. Não são conhecidos todos os contornos do negócio, mas tudo indica que este seja o futuro próximo do lateral esquerdo de 21 anos que chegou ao Benfica aos 13, após curta passagem na formação do Braga.

Nas redes sociais, o defesa agradeceu os oito anos no Benfica, clube que o libertou apesar de ter contrato válido até 2024. "O que mais me encheu o coração foi a minha estreia. Arrepia até hoje! O que sou hoje devo a esta instituição", disse, confirmando assim o adeus ao clube.

Falta agora a oficialização da entrada no Chaves, que estará muito próxima de ficar acertada.