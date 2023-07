Samú Silva troca Chaves pela Madeira

Redação com Lusa

O guarda-redes português Samú Silva, de 24 anos, está de saída do Chaves, da I Liga, após transferência, a título definitivo, para o Marítimo, da II Liga, anunciou esta terça-feira o emblema transmontano.

Depois de ter estado ao serviço do Mafra, da II Liga, na última época, por empréstimo do clube transmontano, Samú Silva ruma, agora, à ilha da Madeira.

"O Desportivo de Chaves e a respetiva SAD informam que chegaram a acordo [com o Marítimo] para a transferência, a título definitivo, do guarda-redes Samú, salvaguardando os direitos económicos sobre o atleta numa futura transferência", escreveu o emblema transmontano em nota divulgada nas redes sociais.

Por sua vez, os maritimistas anunciaram a chegada do guardião português no seu sítio oficial e avançaram que o mesmo "assinou por três anos".

Nascido em Paris e com dupla nacionalidade, Samú Silva, de 24 anos, fez formação no Abambres e no Mondinense, clubes da Associação de Futebol de Vila Real.

Na época de 2018/2019 integrou a equipa satélite do Chaves, tendo cumprido, ainda, cinco jogos ao serviço da equipa sénior do conjunto azul-grená, quatro deles na época de 2021/2022, que culminaria com o regresso dos transmontanos à I Liga.