Rodrigo Moura é reforço para a baliza do Chaves

Guarda-redes brasileiro que alinhava ao serviço do Trofense.

O guarda-redes Rodrigo Moura, ex-Trofense, é reforço do Chaves. O guardião brasileiro, de 26 anos e 1,98 metros de altura, pode estrear-se no principal campeonato luso, depois de uma temporada com 22 jogos para a II Liga portuguesa de futebol e dois para a Taça de Portugal, ao serviço do emblema da Trofa.

Formado no Atlético Paranaense, Rodrigo Moura mudou-se para Portugal na temporada 2015/16, para representar o Vilafranquense, então nos campeonatos da Associação de Futebol de Lisboa, e manteve-se no clube até ao final da época 2018/19, tendo depois rumado ao Olhanense (2019/20) e ao Recreio de Águeda (2020/21).