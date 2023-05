Redação com Lusa

Declarações de Vítor Campelos, treinador flaviense, após o Arouca-Chaves (1-0), jogo relativo à 33.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Este [jogo] resumiu-se um pouco à eficácia, apesar de ver o lance do Arouca várias vezes [a grande penalidade sobre Sylla, aos 60] e não conseguir descortinar penálti, mesmo os comentadores disseram que não era. De qualquer das formas, tivemos oportunidades mais do que suficientes para ter outro resultado. O Hector [Hernández], o Issah, o João Correia... devíamos ter sido mais assertivos na finalização".

Qualificação europeia do Arouca: "Sabíamos que ia ser um jogo competitivo, porque o Arouca está a fazer um excelente campeonato e, por isso mesmo, ocupa a posição que ocupa. Parabéns ao Arouca. Mas sabíamos que ganhando passávamos ao sexto lugar e acho que, por aquilo que a nossa equipa tem feito, e depois de ter subido de divisão este ano, com a qualidade de futebol praticado e as inúmeras lesões, seria um corolário de uma época excelente".

O que faltou? "Os jogadores deram tudo, fizeram tudo, também por ineficácia nossa, porque falhámos uma grande penalidade, não conseguimos, mas os jogadores foram inexcedíveis na entrega e fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, menos na finalização. Quando o guarda-redes adversário é considerado o homem do jogo, acho que diz muito".