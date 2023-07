Presidente do Chaves: "Vamos ter de contratar 11 jogadores, é quase uma equipa nova"

Contudo, estas negociações acontecerão "dentro de uma a duas semanas", uma vez que, de momento, "o mercado está muito inflacionado", justificou, acrescentando ser "sempre difícil" contratar reforços para o Chaves

O Chaves vai lutar pela permanência na I Liga, sendo o principal objetivo a cumprir na época 2023/2024, garantiram este sábado o técnico José Gomes e o presidente da SAD no arranque da pré-época.

A este propósito, o presidente da SAD, Francisco José Carvalho, garantiu que a sociedade anónima transmontana conta com um orçamento de cerca de oito milhões de euros, mais 30% em relação à época anterior, o que permite refazer o plantel.

"No passado foi mais fácil porque saíram só três ou quatro jogadores. Este ano vamos ter de contratar cerca de 11 jogadores, é quase uma equipa nova", confessou o presidente da SAD.

"Um jogador prefere ficar no Porto ou em Lisboa porque as condições são muito melhores para as famílias e isso, às vezes, condiciona-nos e perdemos jogadores para outros clubes que não são do interior", vincou o responsável.

De regresso à estrutura da SAD flaviense está Nélson Lenho (ex-Boavista), que veio colmatar uma lacuna a nível "de "scouting" e de contratação de jogadores", avançou Francisco José Carvalho.

No arranque da pré-época, a equipa técnica já contou, também, com os reforços Pedro Pinho (ex-Sanjoanense) e Bruno Rodrigues (ex Braga).