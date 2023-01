Presidente do Chaves satisfeito: "Apesar de todas as contrariedades..."

Redação com Lusa

Na opinião do responsável, "a equipa tem feito os pontos necessários para alcançar o objetivo desta temporada, que passa obviamente pela manutenção"

O presidente da SAD do Chaves, Francisco José Carvalho, disse esta segunda-feira que, "apesar de todas as contrariedades", a equipa transmontana tem trabalhado "para alcançar o objetivo" da época, a manutenção na Liga Bwin.

"Até ao momento, estamos satisfeitos com o desempenho da equipa, apesar de todas as contrariedades", frisou, em nota enviada pelo clube à agência Lusa.

Na opinião do responsável, "a equipa tem feito os pontos necessários para alcançar o objetivo desta temporada, que passa obviamente pela manutenção".

Depois de um empate (1-1) na receção ao Arouca, para a 16.ª jornada da Liga Bwin, e quando falta um jogo para terminar a primeira volta, Francisco José Carvalho acredita que a equipa flaviense pode "igualar a melhor pontuação de sempre" na primeira metade da competição, ou seja 24 pontos, alcançados em 2016/17.

Relativamente às lesões traumáticas que têm assolado o plantel às ordens de Vítor Campelos, o líder da SAD vincou que, "neste momento, o mais importante é recuperar os jogadores que não têm podido ajudar", "peças" que considera "fundamentais na orgânica da equipa".

A este propósito, Francisco José Carvalho aproveitou para lançar um "repto" aos sócios e adeptos do clube transmontano.

"Peço aos sócios e aos adeptos que continuem a apoiar e, também, a acreditar. Todos juntos, vamos alcançar o objetivo", concluiu.

De regresso ao principal escalão do futebol nacional, o Chaves ocupa o nono lugar da Liga Bwin, em igualdade com o Vizela, com 21 pontos, somados em cinco vitórias e seis empates, estando 11 pontos acima da zona de despromoção, atualmente ocupada por Marítimo, penúltimo, e Paços de Ferreira, último.