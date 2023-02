Rodrigo Moura no lance do penálti com Paulinho

Declarações de Rodrigo Moura, guarda-redes do Chaves, que se estreou, na derrota (2-3) frente ao Sporting, em jogos do campeonato.

O jogo e a estreia: "Saio daqui com sabor agridoce, por ser a minha estreia na I Liga numa partida dessa dimensão. Acredito que foi um bom jogo da nossa parte. Pessoalmente, é um jogo especial na minha carreira, pois batalhei muito para chegar e posso dizer que estive em praticamente todos os escalões do futebol português. E começar a escalada desde baixo e hoje atingir esse nível é uma data muito importante, que vai ficar marcada."

Penálti cometido sobre Paulinho: "Num primeiro momento eu defendo e só tenho olhos para a bola. No momento em que eu vou, ele, com a experiência que tem, dá um toque e espera o contacto. O árbitro marcou penálti. Um lance um tanto duvidoso, mas a experiência dele valeu."

Resultado reflete o jogo? "Na primeira parte entrámos um pouco ansiosos, errando muitos passes, mas fomos corrigindo com o decorrer da partida. Teve o lance do penálti, que condicionou um bocado o nosso jogo no início, mas depois acertámos e buscámos o empate. Na segunda parte, voltámos a ter um susto. Eles chegaram ao 2-1, ainda fomos à procura do 2-2 mas eles conseguem marcar de novo, num remate que desvia. Nunca deitámos a toalha ao chão. Só que o 3-2 veio um bocado tarde."