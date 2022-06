Pedro Tiba pondera regressar a Portugal e a uma casa onde deixou boa imagem

Termina contrato com o Lech Poznan, após quatro épocas na Polónia, e regresso a Trás-os-Montes está a ser equacionado. Médio vê com bons olhos voltar ao campeonato português e a Chaves, onde deixou boa imagem depois de dois anos no plantel flaviense por cedência do Braga, que o transferiu para a Polónia, em 2018.

Pedro Tiba, que há quatro anos foi transferido do Braga para o Lech Poznan (Polónia) por um milhão de euros, pode estar de regresso a Trás-os-Montes, onde já esteve ao serviço do Chaves, então por empréstimo, nas épocas de 2016/17 e 2017/18 - 13 golos, somando todas as competições, foi o saldo dessa passagem pela equipa transmontana.

O médio de 33 anos (completa 34 a 31 de agosto) termina contrato com os polacos e tem no Chaves uma porta aberta para reentrar no futebol nacional. A hipótese de regressar a Chaves agrada ao jogador, até porque quando saiu, em 2018, deixou junto dos adeptos flavienses uma boa imagem: além de ter sido um dos jogadores basilares na boa época de então, granjeou grande simpatia entre os transmontanos.

Iniciando a sua já longa carreira de futebolista no Atlético de Valdevez, clube da terra natal, Pedro Tiba representou vários outros emblemas, nomeadamente o Kastoria (Grécia), o Tirsense, o Vitória de Setúbal, o Valladolid (Espanha) e o Braga, de onde transitou para o Chaves, terminando agora a ligação ao Lech Poznan, onde esteve quatro anos. A vontade de voltar a Portugal deve prevalecer.

Com o regresso à I Liga, os flavienses vão precisar de contratar, pelo menos, uma dezena de jogadores, não só porque foram muitos os que integravam o último plantel a deixar os transmontanos, mas também porque as exigências são outras. O plantel está já a ser retocado.