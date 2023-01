Pedro Henrique, avançado do Farense, é alvo de clube da Liga Bwin

Avançado do Farense encaixaria nas necessidades do plantel orientado por Vítor Campelos.

Pedro Henrique, avançado do Farense, é um dos alvos do Chaves para reforçar o ataque. Com a frente muito limitada, por culpa da recente lesão de Héctor Hernández e da saída de Patrick Fernandes, os flavienses procuram reforços e o brasileiro, de 26 anos, pode ser uma das soluções.

Pedro Henrique já passou por Trofense e Marítimo, sendo atualmente um dos destaques do Farense. Apesar da vontade, não é certo que Vítor Campelos garanta o atacante dos algarvios, que estará algo reticente em trocar o clube algarvio pelos transmontanos.