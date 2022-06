Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Guarda-redes de 33 anos vai continuar na equipa transmontana

O Chaves, que inicia esta terça-feira a pré-época, tornou hoje oficial a renovação do contrato com o guarda-redes brasileiro Paulo Victor.

"Depois de 65 jogos disputados pelo Chaves nas duas últimas épocas na Liga SABSEG, Paulo Vítor está de regresso à Liga Bwin, desta feita com as nossas cores", assinala o clube flaviense na publicação que refere que o guarda-redes de 33 anos continuará a treinar sob as ordens de Vítor Campelos.