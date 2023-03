Boa notícia no Chaves: guarda-redes Paulo Vítor já teve alta hospitalar

Segundo tinha avançado o clube à data, o futebolista recorreu às urgências do Hospital de Chaves após uma indisposição, onde foi "prontamente assistido pelos profissionais de saúde" e "fez todos os exames necessários para aferir a sua condição de saúde".

Paulo Vítor, guarda-redes do Chaves, teve esta terça-feira alta hospitalar e voltou a integrar os trabalhos do plantel sem limitações, podendo ser opção para a visita ao Estoril, anunciou o clube flaviense.

"Ausente dos relvados desde o dia 10 de fevereiro devido a um problema de saúde, Paulo Vítor está completamente recuperado e já teve alta hospitalar", referiu o clube na sua página da rede social Facebook.

Segundo tinha avançado o clube à data, o futebolista recorreu às urgências do Hospital de Chaves após uma indisposição, onde foi "prontamente assistido pelos profissionais de saúde" e "fez todos os exames necessários para aferir a sua condição de saúde", tendo ficado internado na mesma unidade de saúde.

Depois desta paragem, voltou esta terça a integrar os trabalhos do plantel às ordens de Vítor Campelos, "sem qualquer limitação", sendo "a grande novidade da sessão de trabalho".

Paulo Vítor volta, assim, a poder integrar a lista de convocados do técnico vimaranense para o encontro com o Estoril, numa altura em que os transmontanos não podem contar com o guarda-redes Rodrigo Moura, admoestado com a cartolina vermelha por acumulação de amarelos no último jogo.

Vítor Campelos não pode contar também com Edu, Arriba, João Correia, Obiora e Héctor, ainda lesionados.

O Chaves, 13.º classificado, com 29 pontos, visita o Estoril, 15.º, com 22, no sábado, às 20:30, no Estádio António Coimbra da Mota, em encontro da 25.ª jornada da Liga Bwin.