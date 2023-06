Oficial: Vítor Campelos deixa o Chaves

Vítor Campelos, treinador do Chaves

Ponto final na ligação de duas temporadas e meia entre Chaves e Vítor Campelos

Vítor Campelos não continua no Chaves, chegando assim ao fim uma ligação de duas temporadas e meia. Uma decisão que não é de todo surpreendente depois de clube e treinador não terem chegado a acordo para prolongar a ligação.

"Era desejo desta administração continuar a contar com os serviços de Vítor Campelos, mas infelizmente não foi possível", pode ler-se no comunicado do clube transmontano.

Natural de Guimarães, Campelos, como treinador principal, conta com passagens por Trofense, Vitória de Guimarães B (e um jogo na equipa principal) e Moreirense, em Portugal, seguindo-se uma experiência no Al Taawon, da Arábia Saudita, antes de chegar a Chaves.

Pelos flavienses, com quem conseguiu um sexto lugar da II Liga no final da época 2020/21, conseguiu a subida de divisão, na época seguinte, e este ano a manutenção, ficando próximo dos lugares europeus, com 12 vitórias em 38 partidas em 2022/23.

COMUNICADO

"O Grupo Desportivo de Chaves e a respetiva SAD informam que o treinador Vítor Campelos não renovou contrato com esta Sociedade Desportiva.

Contratado em 11 de fevereiro de 2021, Vítor Campelos conquistou a nossa massa adepta pela qualidade futebolística exibida, pelos êxitos desportivos (uma subida de divisão e a manutenção de forma tranquila), e, sobretudo, pelo humanismo com que sempre representou o nosso clube e a nossa região!

Era desejo desta administração continuar a contar com os serviços de Vítor Campelos, mas infelizmente não foi possível.

Depois de ter havido um acordo, o treinador foi confrontado com um novo projeto, ao que tudo indica, no estrangeiro, o qual pretende abraçar.

Agradecemos toda a dedicação e profissionalismo do Mister Vítor Campelos e da sua equipa técnica, desejando as maiores felicidades pessoais e profissionais.

Muito obrigado!"