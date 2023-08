Oficial: Lameiras deixa o Vitória e já tem novo clube em Portugal

Extremo reforça Chaves. Deixa a Cidade-Berço ao fim de duas temporadas e meia

Rúben Lameiras é o mais recente reforço do Chaves. O clube flaviense anunciou a chegada do extremo, esta segunda-feira., com o Vitória de Guimarães fica detentor de metade do passe do jogador.

Depois de dois anos e meio em Guimarães, Lameiras não entrava nas contas do clube para 2023/24. Reforça o Chaves, depois de já ter estado em Famalicão, entre 2019 e 2021.

