Oficial: Juninho deixa Chaves e viaja para o Azerbaijão

Redação com Lusa

Avançado brasileiro Juninho está de saída do Chaves.

O futebolista brasileiro Juninho, de 26 anos, está de saída do Chaves, ao fim de três épocas, tendo sido transferido "a título definitivo" para o Qarabag, do Azerbaijão, anunciou este domingo o clube da I Liga.

"O Desportivo de Chaves e a respetiva SAD informam que o jogador Juninho foi transferido, a título definitivo, para o Qarabag (Azerbaijão)", escreveu o emblema transmontano, em nota divulgada nas redes sociais.

Juninho Vieira é a terceira baixa do plantel anunciada pelo Chaves, depois da saída do guarda-redes Paulo Vítor e do médio, ex-capitão, João Teixeira.

O avançado brasileiro esteve ao serviço do conjunto flaviense nas últimas três épocas, tendo cumprido 82 jogos e apontado 13 golos.

Na hora da despedida, o emblema azul-grená destacou o "exemplo", enquanto profissional e enquanto "homem".

"Ao jogador e ao homem, que sempre foi um exemplo dentro do nosso grupo de trabalho, desejamos os maiores sucessos neste novo desafio da sua carreira", lê-se na mesma nota.

O extremo, natural de Pitangui, já representou a equipa principal do emblema de Coritiba e passou por diversos empréstimos, ao Grêmio Esportivo Brasil, Grêmio Novorizontino, Figueirense, Vila Nova, Portimonense e Estoril.