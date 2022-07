Oficial: Chaves confirma contratação de Nélson Monte

Nélson Monte é o terceiro reforço do Chaves para o centro da defesa, depois de Steven Vitória (ex-Moreirense) e de Edu Borges (ex-Pedras Salgadas).

O defesa central Nélson Monte reforçou o Chaves, regressando à I Liga após uma temporada no estrangeiro, informou hoje o emblema flaviense.

"O defesa central, de 26 anos, internacional português nas camadas jovens, é o mais recente valente transmontano. Apesar da sua juventude, é um jogador com uma larga experiência, com mais de 100 jogos no patamar mais alto do futebol português", lê-se no comunicado publicado pelos transmontanos nas redes sociais.

Formado no Rio Ave e no Benfica, o futebolista realizou toda a carreira como sénior nos vila-condenses até ao final da época 2020/21, tendo depois rumado ao Dnipro, da I Liga da Ucrânia.

A formação ucraniana encontrava-se no terceiro lugar do campeonato em 24 de fevereiro de 2022, dia da invasão da Ucrânia pela Federação Russa, o que levou o jogador a deixar o país e a mudar-se para o Almería, da II Liga espanhola.

Nélson Monte é o terceiro reforço do Chaves para o centro da defesa, depois de Steven Vitória (ex-Moreirense) e de Edu Borges (ex-Pedras Salgadas).

O clube de Trás-os-Montes, recém-promovido ao escalão maior, contratou ainda o guarda-redes Ricardo Moura (ex-Trofense), o lateral direito Sylla Habib (ex-União de Leiria) e o médio Hélder Morim (ex-Leixões) no mercado de transferências em curso.