Obiora vai continuar no Chaves: "Tivemos a ousadia de apostar nele"

O Chaves anunciou a renovação do contrato de Obiora

O Chaves, que também hoje anunciou as renovações de João Teixeira e João Correia, revelou que Obiora vai continuar no clube na próxima temporada. "Tivemos a ousadia de apostar nele, depois de um ano sem competir.

Rapidamente, mostrou que estávamos certos! Titular indiscutível, foi uma autêntica muralha no meio campo transmontano", refere a publicação do Chaves nas redes sociais, explicando assim a decisão de manter o médio no plantel de Vítor Campelos.

Internacional pela Nigéria, conta com passagens pelo Inter e Parma, em Itália e em Portugal já soma 80 jogos na I Liga.