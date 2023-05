O futuro de Vítor Campelos: há reunião marcada com a SAD do Chaves

Vítor Campelos, treinador do Chaves

Técnico tem recebido abordagens, mas haverá uma conversa com a SAD para avaliar continuidade em Trás-os-Montes.

A boa época do Chaves tem chamado atenções para o trabalho de Vítor Campelos, já apontado a alguns emblemas internacionais, sobretudo do Reino Unido. A este propósito, O JOGO sabe que, de facto, essa possibilidade britânica tem fundamento, mas, nesta altura, o treinador tem em aberto todas as hipóteses, incluindo a da continuidade em Trás-os-Montes, que parecia complicar-se.

Tem havido conversas nesse sentido, estando mesmo agendada para os próximos dias, ao que foi possível apurar, uma reunião com o presidente da SAD flaviense, Francisco José Carvalho. Nessa conversa, será feita uma avaliação ponderada a estes cerca de dois anos e meio de trabalho do técnico, que conseguiu devolver o clube à I Liga e estabilizá-lo no principal escalão, na sequência de uma época tranquila.