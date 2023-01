"O fervor e o calor dos adeptos transmontanos é conhecido em Portugal e no mundo"

João Pedro quer ajudar o Chaves "a atingir os seus objetivos".

O mais recente reforço do Chaves, o médio João Pedro, afirmou, este sábado, estar "muito feliz" por regressar ao futebol pelos transmontanos, garantindo que vai ajudar o clube da I Liga "a atingir os seus objetivos".

"[Estou] muito feliz [por] estar de regresso ao futebol e pelas portas do Chaves. É um motivo de orgulho muito grande para mim. Sou mais um para ajudar o clube a atingir os seus objetivos", frisou o médio português.

João Pedro afirmou ainda ser "um jogador de trabalho, taticamente muito competente, com boa leitura de jogo, muito cerebral", atributos que quer "demonstrar" nos jogos do conjunto flaviense.

Dirigindo-se aos adeptos, o mais recente reforço do clube transmontano pediu que continuem a apoiar a equipa como têm apoiado, defendendo que "o fervor e o calor dos adeptos transmontanos é conhecido aqui em Portugal e no mundo".

"[Se] continuarem nesse registo, com certeza vão [ajudar-nos a] atingir os objetivos que o clube propôs e vamos ser todos muito felizes", vincou João Pedro.

O médio português, de 29 anos, que estava sem clube desde junho de 2022, é o primeiro reforço de inverno do Desportivo de Chaves.

O jovem, natural de Guimarães, esteve ao serviço do Tondela nas últimas quatro épocas, aquando da passagem do clube beirão pela I Liga portuguesa de futebol, onde cumpriu 115 jogos, apontou 18 golos e fez cinco assistências.

A par da formação no Vitória de Guimarães e da passagem pela equipa principal e equipa B do clube da cidade berço, o primeiro reforço do clube transmontano representou, ainda, o La Galaxy, nos Estados Unidos da América, e o Apollon Smyrnis, na Grécia.

O Desportivo de Chaves, em nono lugar na tabela classificativa, com 21 pontos, visita o Boavista, 11.º classificado, com 20, na segunda-feira, às 20:15, no Estádio do Bessa, em encontro da 17.ª jornada da I Liga, arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.