"O Famalicão foi aquilo que o Chaves tem sido desde o início da época"

Declarações de Vítor Campelos após o jogo Chaves - Famalicão (0-2), da 14.ª jornada da I Liga Bwin

Sobre o jogo: "O Famalicão hoje foi aquilo que o Chaves tem sido desde o início da época. Foi muito mais agressivo em termos competitivos, muito mais concentrado e muito mais focado do que nós. Apesar de termos tido algumas oportunidades, inclusive um penálti que, se tivéssemos marcado, com toda a certeza, mudávamos o jogo, e apesar de a primeira parte ter sido equilibrada, com algumas situações para o Famalicão, que nós também tivemos, desde o início do jogo [houve] mais agressividade, no bom sentido, por parte do Famalicão e creio que isso é que ditou a vitória."

O guarda-redes: "Não fomos o Chaves que costumamos ser, apesar de termos feito tudo o que podíamos, já na segunda parte, para alterar o rumo dos acontecimentos, mas não conseguimos. Quando o guarda-redes adversário é eleito o melhor jogador em campo quer dizer alguma coisa, mas, como disse, hoje não fomos o Chaves que costumamos ser nos outros jogos todos."

O que implica a derrota: "Temos de continuar a trabalhar, temos já no próximo fim de semana um jogo dificílimo do nosso campeonato, mas é com os erros que aprendemos. Este jogo tem de servir para todos fazermos uma introspeção sobre aquilo que podemos e temos de fazer melhor. Já tive oportunidade de falar sobre isso com os jogadores."

Os pontos: "Nem quando se ganha está tudo bem, nem quando se perde está tudo mal e, por isso, nesta altura, à 14.ª jornada, como é óbvio, queríamos ter 22 pontos. Temos 19 e queremos ter mais, como é óbvio, mas temos de continuar o nosso percurso. Ainda faltam muitas jornadas, temos muitas batalhas pela frente e temos de manter o nosso foco e o nosso rumo. O importante é saber onde queremos chegar e tenho a certeza que vamos lá chegar".