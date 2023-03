"O estágio demonstra que está a dar uma importância grande a este jogo..."

Vítor Campelos quer vencer no Estoril e "dar um salto" na tabela classificativa.

O treinador do Chaves mostrou-se esta sexta-feira confiante para o jogo da 25.ª jornada da I Liga, com o Estoril, que espera vencer para "ultrapassar" a barreira dos 30 pontos e "dar um salto" na tabela classificativa.

"Sabemos que ganhando este jogo ultrapassamos a barreira dos 30 pontos. Sempre dissemos que queríamos, o mais rapidamente, atingir os 35 pontos e é nisso que estamos focados, mas também estamos cientes de que podemos dar um salto na tabela classificativa, subir alguns lugares, até porque há equipas que estão ali muito juntas e nós somos uma delas", frisou Vítor Campelos na conferência de antevisão ao encontro.

Ainda que os transmontanos estejam "preparados" para o confronto, o técnico vimaranense vê no Estoril Praia uma equipa com "bons valores" e "boas individualidades", que "pode estar motivada" pelo facto de ter "trocado" de treinador "há pouco tempo".

A juntar a isto, Vítor Campelos enalteceu o estágio realizado pela equipa da Linha no Algarve, sinal de "alerta" para os transmontanos.

"[O estágio] demonstra que o Estoril está a dar uma importância grande a este jogo e nós temos de estar alerta para isso, muito concentrados e focados em todos os pormenores e em todos os detalhes. Temos de ser uma equipa muito concentrada, desde o início do jogo, mas também estou confiante naquilo que vamos fazer e naquilo que podemos fazer e sinto, também, que os jogadores estão confiantes para fazermos um bom jogo", garantiu o técnico.

Sem revelar lista de convocados, Vítor Campelos volta a poder contar com o guarda-redes Paulo Vítor, de regresso após uma paragem de quatro semanas, e que está "em perfeitas condições para ser utilizado".

"Não vou dizer já se vai jogar ou não. Deixo essa curiosidade no ar até amanhã [sábado], mas a partir do momento em que o médico diz que [o Paulo Vítor] está apto, pode ser utilizado", concluiu.

Quanto às baixas, Edu, Arriba, João Correia, Obiora, Héctor Hernández e João Pedro, lesionados, e Rodrigo Moura, castigado, estão fora das opções.

O Chaves, 13.º classificado, com 29 pontos, visita o Estoril, 15.º, com 22, no sábado, às 20h30, no Estádio António Coimbra da Mota, em encontro da 25.ª jornada da I Liga, arbitrado por Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.