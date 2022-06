Luís Rocha, capitão do Chaves

O defesa-central Luís Rocha prepara-se para renovar contrato com o Chaves. A experiência e o facto de ter desempenhado as funções de capitão com sucesso granjearam-lhe o respeito dos companheiros e a confiança da equipa técnica e de todo o staff flaviense.

Nas duas últimas temporadas, Luís Rocha cumpriu 63 jogos e apontou sete golos na equipa transmontana.