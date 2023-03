Lateral do Chaves é seguido em Inglaterra e França e Benfica está atento

Lateral é acompanhado por clubes ingleses e franceses. O Benfica, que pode ficar sem Grimaldo, também está atento. Defesa-esquerdo tem tido sempre alto rendimento pelos flavienses e mesmo depois de paragem, por lesão, voltou a convencer, ao ponto de agora ver o futuro badalado para destinos bem cativantes.

Bruno Langa pode estar próximo de dar um grande salto, despertando atenções em clubes de Inglaterra - Leeds e Nottingham Forest -, França - Lille -, mas também no Benfica, aqui numa perspetiva de estudo quanto à sucessão a Grimaldo.

O lateral-esquerdo do Chaves, mesmo tendo convivido com problemas físicos, tem provado desde que reapareceu toda a importância, oferecendo uma rotação ofensiva acima da média e uma extrema facilidade nas subidas e nas recuperações, que fazem dele um homem intocável para Vítor Campelos, sempre que na posse das condições físicas ideais.

O internacional moçambicano cumpre a segunda época em Trás-os-Montes, apresentando uma ficha de 21 jogos, ao passo que na temporada de estreia pelos flavienses, marcada pela subida à I Liga, acabou com 32 partidas. Após ter começado a dar os primeiros pontapés em terra batida em ensaios de três para três, Langa deixou Moçambique com 21 anos para ser reforço do Amora, passando pelo V. Setúbal, antes do Chaves.

O Benfica fez algumas observações e viu o lateral reativar todos os atributos, após lesão. O moçambicano, que procurou durante anos uma posição fixa, oscilando entre médio, lateral e central, atrai pelo apetite ofensivo e fiabilidade nos duelos mais recuados.

Com contrato até 2024, o defesa sente-se motivado a acabar a época em alto nível para abrir mesmo as portas de um grande clube, e nesse contexto a atenção do Benfica é motivadora, embora tenha de ponderar as sondagens e contactos exploratórios de Inglaterra e de França.

Batxi descreve lateral como "destemido"

A jogar na Rússia, no Krasnodar, Batxi era muito próximo de Langa em Chaves. O atacante sabe que o defesa está destinado a triunfar na alta roda, os 25 anos recomendam-no como aposta segura.

"Não me tinha surpreendido se tivesse saído a época passada, agora fala-se porque está a mostrar-se na Liga. Os jogos feitos, a experiência, já o prepararam para o próximo passo", reconhece Batxi. "A simplicidade ajuda a defini-lo. É de sorriso fácil. A jogar é destemido e destaca-se por estar sempre confiante", completa.