José Gomes não acredita em Braga fragilizado: "Mostrou que é equipa fortíssima"

O treinador do Chaves, José Gomes, disse esta sexta-feira querer demonstrar que o conjunto transmontano está mais forte, na receção ao Braga, na segunda jornada da I Liga, reconhecendo qualidade ao plantel minhoto.

Chaves e Braga defrontam-se no sábado em pé de igualdade pontual, depois de ambos terem arrancado a edição 2023/24 da I Liga com uma derrota: os flavienses perderam por 2-0 em casa do Rio Ave, enquanto os "arsenalistas" foram derrotados por 2-1 na receção ao Famalicão.

Na conferência de antevisão ao encontro, o técnico dos transmontanos alertou para a qualidade do plantel minhoto, acreditando que a deslocação a Trás-os-Montes vem acompanhada de margem zero de erro, apesar da vitória recente a contar para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

"O Braga entretanto já ganhou e ganhou bem, mostrou realmente que é uma equipa fortíssima, com muitas opções, com muitas soluções e muita qualidade no setor ofensivo, sobretudo, e portanto com capacidade de demonstrar esse futebol contra qualquer equipa", frisou José Gomes.

Questionado sobre o sorteio do campeonato e o facto de defrontar duas equipas já rotinadas no arranque do mesmo, José Gomes assumiu a "ingratidão" do mesmo "para as circunstâncias atuais do Chaves".

"Se já estivéssemos num período em que o plantel já estava todo junto a trabalhar e com as ideias absorvidas, seria diferente. São duas equipas que já vêm com processos muito consolidados, concretamente ao Braga é reconhecida a sua qualidade e as opções que tem", vincou.

Para contrariar estas dificuldades, o técnico quer um plantel a "fazer jus" ao lema do clube e à resiliência das gentes transmontanas, mostrando que há melhorias.

"A nós, compete-nos mostrar que já estamos mais fortes e que realmente vamos jogar o nosso futebol, diante do nosso público e que temos de abraçar o espírito desta gente e demonstrar isso em campo", frisou.

Para esta tarefa, José Gomes não pode contar com Bruno Langa, castigado, e com os ainda lesionados Jô Batista e Hélder Morim.

Quanto à possível chegada de novas "caras", o "timoneiro" assegura que a SAD transmontana está empenhada em reforçar o setor ofensivo para preparar "uma boa época".

"Estamos ainda à procura de mais algumas opções. Quando os que estão neste momento já tiverem absorvido todos os processos e o entendimento tático coletivo, acho que vamos estar fortes, mas a direção está a trabalhar no sentido de trazer mais soluções para o setor ofensivo", garantiu José Gomes.

O Chaves recebe o Braga, no sábado, às 18:00, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em encontro da segunda jornada da I Liga arbitrado por João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.