José Gomes claro quanto aos objetivos do Chaves: "Pode ser um risco desmedido"

O emblema transmontano regressou este sábado ao trabalho sob o olhar atento do novo "timoneiro", José Gomes, que garantiu estar focado na manutenção do clube no principal escalão do futebol nacional e "muito mais forte" do que na época passada, ainda que sem o plantel "completo".

"O objetivo do clube, oficialmente, é a manutenção. Eu acho que pode ser um risco desmedido se nós colocarmos, à partida, um objetivo para além disso", frisou José Gomes aos jornalistas.

Para esta tarefa, espera receber reforços para "repor as posições" desfalcadas pelas saídas já anunciadas pelo conjunto flaviense.

"Neste momento, o plantel está, como em todos os clubes do mundo, em fase de reorganização. Há jogadores a sair, há jogadores que já saíram e ainda não entraram os jogadores que vão repor essas posições", lembrou.