João Teixeira após goleada: "O Benfica está num grande momento"

Declarações do médio do Chaves após a pesada derrota na Luz.

João Teixeira, médio que passou pela formação do Benfica, destacou a força da equipa encarnada depois da goleada (5-0) que o Chaves sofreu na Luz, para a ronda 11 do campeonato.

"O Benfica entrou bem. São dois golos de qualidade individual. Podíamos ter entrado no jogo com um lance isolado do nosso ponta de lança. Sabíamos que era difícil, porque o Benfica está num grande momento", começou por dizer à BTV.

"Isto não abala a nossa caminhada e confiança no que estamos a fazer, porque também estamos bem no campeonato. Vamos jogo a jogo, temos 15 pontos, já fomos jogar a casa dos candidatos ao título e temos 15 pontos. Estamos a conseguir os pontos necessários e o objetivo é a manutenção", completou.