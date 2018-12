"Sporting é passado. Se tiver de treinar o Benfica ou FC Porto, estou preparado"

Novo treinador do Chaves orientou esta terça-feira o primeiro treino

Tiago Fernandes é o novo treinador do Chaves e já orientou o primeiro treino. Chega com a missa de tirar os flavienses do último lugar da tabela, mas está confiante. Deixou o Sporting, onde trabalhou nos últimos anos e deixa uma garantia. "O Sporting sabe que nunca o prejudiquei como o Sporting nunca me prejudicará a mim. Tivemos sempre uma relação aberta nestes 8 anos, sempre mostrei uma lealdade e dedicação em todos os clubes em que estive e aqui não fujo à regra. Negocição? Foi entre presidentes e não sei o que negociaram. Estou aqui porque quero, porque quis, porque fiz força para isso, porque acredito, porque senão deixava-me estar no Sporting. Se não acreditasse não vinha para cá. Estou extremamente feliz aqui em Chaves, estou e coração aberto para abraçar mais um desafio na minha vida. Quero corresponder com vitórias e com alegrias para os adeptos. Temos de melhorar e é isso que vamos procurar fazer."

O técnico lembrou ainda que é profissional de futebol e que o futuro pode levá-lo para muitas paragens. "O Sporting faz parte do passado. Sou treinador e se tiver de treinar o Benfica ou FC Porto ou outro clube qualquer, V. Guimarães, Braga, Tondela, Moreirense, estou preparado para treinar qualquer clube. Mas não penso a longo prazo, penso no presente e o presente é o Chaves. O proximo jogo é com o Moreirense. É dessa forma que penso. Temos de viver o dia a dia, com altos e baixos. Vou procurar estar sempre mais alto que mais baixo, vou procurar fazer crescer esta equipa.