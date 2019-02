Tiago Fernandes lamentou "algumas falhas de marcação"

Treinador do Chaves considerou que a sua equipa não foi agressiva na última meia hora da primeira parte.

Tiago Fernandes gostou do que viu no primeiro quarto de hora do jogo com o Benfica. O treinador do Chaves admitiu, no entanto, que na última meia hora da primeira a equipa "não foi tão agressiva, competitiva ou aguerrida" como deveria ter sido.

"Nos primeiros 15 minutos estivemos sólidos e seguros, com boas subidas de ataque, duas oportunidades, uma pelo Macedo e outra pelo Platiny. Não conseguimos marcar e o Benfica, numa jogada de ressalto, fez o 2-0 com alguma felicidade. Na última meia hora da primeira parte, não fomos agressivos, competitivos, como costumámos ser e acabámos por pagar caro algumas falhas de marcação".

Reequilíbrio após o intervalo

"Na segunda parte conseguimos ajustar e retificámos, voltamos a equilibrar e a ter oportunidades. Merecíamos pelo menos um golo e tínhamos condições para retardar o golo do Benfica. Não teve nenhuma oportunidade e o golo do Jonas surge nessa fase em que não eles não tinham ocasiões".

Última meia hora da primeira parte

"Disse na antevisão que a força coletiva do Benfica é muito grande e assim foi. O primeiro golo do Benfica acaba por desmascarar a nossa estratégia. Não me arrependo da estratégia, porque tivemos oportunidades e conseguimos controlar em algumas fases".

Momento da equipa que está no penúltimo lugar do campeonato

"Os adeptos estão connosco. Eles também passam uma mensagem de querer e de acreditar na equipa que está, agora, completamente diferente. Vamos receber o Santa Clara e o Rio Ave e depois vamos à Vila das Aves, vamos entrar no nosso campeonato. A nossa equipa sabe o que quer e temos a convicção de que vamos atingir o nosso objetivo. Vamos dar uma boa resposta, à Chaves, para não perdermos pontos nesses jogos".