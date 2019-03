Tiago Fernandes deixa o Chaves e já há sucessor à vista

Reunião entre os responsáveis da SAD flaviense e o treinador ditou a decisão.

Tiago Fernandes já não é o treinador do Chaves. O técnico de 37 anos ainda orientou o treino deste sábado, após o empate (1-1) com o Rio Ave, mas deixou as instalações do clube ao final da manhã com o restante staff, exceção feita a Tiago Ferreira, treinador de guarda-redes que tem um contrato distinto com o emblema flaviense.

Em 15 jogos no comando técnico do Chaves, Tiago Fernandes somou quatro vitórias, deixando os transmontanos no 17º e penúltimo lugar da I Liga, com 21 pontos.

A sucessão deverá ser assegurada por José Mota, sendo possível que a oficialização surja ainda este sábado. Aos 55 anos, Mota prepara-se para uma nova experiência no futebol português, ele que deixou o Aves já no decorrer da presente temporada.